Калининград, 7 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Советская и российская актриса Александра Яковлева была похоронена на кладбище на проспекте Мира в Калининграде. Об этом 7 апреля сообщили в калининградской городской администрации.

Цитата из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов». реж Алла Сурикова. 1987. СССР Андрей Миронов и Александра Яковлева

«Завершилась церемония прощания и прошли похороны актрисы Александры Яковлевой», — приводит слова представителя городской администрации РИА Новости.

Отметим, популярная советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась 1 апреля после продолжительной болезни.

Напомним, Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде и в 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), под руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. Она известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Экипаж» (1979), «Чародеи» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и др.