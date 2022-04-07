Москва, 7 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского толкают на продолжение боевых действий. Делают это США и их союзники. Об этом 7 апреля в видеообращении заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Глава внешнеполитического ведомства, говоря о ходе переговоров между Россией и Украиной, которая представила свой проект соглашения, указал на то, что недоговороспособность Киева стала хронической.

«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий, — подчеркнул Лавров. — Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий».

При этом глава российского МИД указал на то, что, несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя одобрение американским сенатом законопроекта о ленд-лизе для Украины, заявил, что западные страны, накачивая Украину оружием, отнюдь не приблизят успех переговоров Москвы и Киева. По его словам, это будет иметь негативный эффект.