Новосибирск, , 15:40 — REGNUM В Новосибирской области, согласно предварительному мониторингу, в период летней оздоровительной кампании планируется оздоровить более 115 тысяч детей. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Так, «малыми» формами занятости – походы, соревнования, трудовые бригады- будут планируется охватить более 200 тысяч детей, временно трудоустроить — около 6 тысяч.

Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы специальные инклюзивные и профильные смены — планируется оздоровить более 3 тысяч детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Планируемое финансирование кампании в 2022 году составит более 360 млн рублей из областного бюджета около и 175 млн рублей — из муниципальных бюджетов.