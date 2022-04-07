Москва, 7 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Не секрет, что для США программа ленд-лиза, первоначально принятая для помощи Великобритании в войне против Третьего Рейха, имела не столько даже внешнеполитическое, сколько внутриполитическое и экономическое значение, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США. Оружие

«Данная программа облегчила выход экономики из того упадка, в котором она находилась в результате Великой депрессии, обеспечила спрос на сырье и рабочие места для американцев.

Кстати, по примеру Великобритании, программа затем может быть расширена для поставок в другие страны, которые США удастся втянуть в противостояние России.

Правда, на этот раз предполагаются гораздо более мягкие условия, чем применялись для союзников США во Второй Мировой войны — сроки возврата сдвинуты, оплата издержек тоже не предполагается.

Видимо, сейчас США снова пытаются оживить свою экономику за счет войны, идущей по другую сторону океана. Но, помнится, в 1942 году американские домохозяйки выходили на митинги в знак протеста.

Они протестовали против того, что из-за поставок по ленд-лизу для них подорожал сахар. Неизвестно, проявят ли нынешние американцы больше солидарности», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи Киеву.

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