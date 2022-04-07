Таруса, Калужская область, 7 апреля 2022, 15:58 — REGNUM Предстоящему в 2022 году 350-летию Петра I намерены посвятить гастрономический фестиваль «Петровы щи» в Тарусском районе Калужской области. Мероприятие включит в себя народные секреты приготовления и дегустация традиционного русского блюда – щи. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра культуры области Павел Суслов.
Новый калужский фестиваль может пополнить список гастрономических фестивалей России и стать традиционным по примеру известного кулинарного фестиваля «Чагода — родина серых щей», который с 2015 года проводят в Вологодской области.
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