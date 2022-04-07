Таруса, Калужская область, 7 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Предстоящему в 2022 году 350-летию Петра I намерены посвятить гастрономический фестиваль «Петровы щи» в Тарусском районе Калужской области. Мероприятие включит в себя народные секреты приготовления и дегустация традиционного русского блюда – щи. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра культуры области Павел Суслов.

Петр Великий

«В ходе поездки в Тарусский район, когда с главой администрации района Михаилом Голубевым посетили Дом культуры в селе Петрищево, появилась весьма интересная мысль. Само название села и предстоящее празднование в этом году 350-летия Петра I подсказали идею проведения фестиваля «Петровы щи», — отметил Павел Суслов. .

Новый калужский фестиваль может пополнить список гастрономических фестивалей России и стать традиционным по примеру известного кулинарного фестиваля «Чагода — родина серых щей», который с 2015 года проводят в Вологодской области.