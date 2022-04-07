Саратов, 7 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» стартует среди предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» в Саратовской области. Прием документов на участие в конкурсе проводится с 11 апреля по 27 мая, сообщает минэкономразвития региона.

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Отбор будет проводиться по номинациям: наставничество в области повышения производительности труда; наставничество в профессиональном самоопределении; наставничество в профессиональном развитии молодежи; наставничество в области прорывных технологий.

Участникам необходимо подать заявку и подготовить презентацию проекта. При этом принять участие можно как в одной, так и в нескольких номинациях.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Ростовской области действуют 14 центров наставничества.

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