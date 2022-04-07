Таллин, 7 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

Если в 2021 году десять кубометров колотых дров (машину дров) в Эстонии можно было купить за 350−380 евро, то сейчас за тот же объем приходится платить 550 евро или даже больше. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страныERRсо ссылкой на издание «Северное побережье».

По мнению опрошенных производителей, цена на древесину будут только расти. Связано это с острой нехваткой сырья. Круглой древесины просто не хватает, а то немногое, что удается купить, стоит бешеных денег, пишет издание.

По словам Райво Ныммемеэса из фирмы Marabi, потолок еще не достигнут. Он боится даже предположить, какой будет цена дров в мае.

Хотя машина дров теперь стоит примерно на 200 евро больше, чем год назад, дрова, по оценке Айво Падда из фирмы Lepalind, пока относительно дешевые, а в остальных регионах Эстонии куб уже стоит 65−70 евро.