Уфа, 7 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Социальный приют «Мать и дитя» могут построить в Уфе. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-службы городской думы Калуги В калужском детском приюте «Мечта»

Данный вопрос был рассмотрен на заседании городской межведомственной инвестиционной комиссии.

Сообщается, что в центре планируется оказывать безвозмездную комплексную помощь (с возможностью проживания) женщинам и несовершеннолетним, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Согласно планам, социальный приют, общей площадью 2000 кв. метров, сможет принять для одновременного проживания до ста женщин с детьми.

Отмечается, что глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев предложил поддержать данный проект.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии свыше 1,5 млн человек являются получателями социальной поддержки.