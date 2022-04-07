Липецк, 7 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Липецкой области Добринский сахарный завод в середине марта начал производство сахара из сиропа и некондиционного сахара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сахар

Планируется переработать 60 тыс. куб. метров сиропа, выведенных на хранение в сезон переработки сахарной свеклы. Также сахар вырабатывается из некондиционного сахара. Его объемы на заводе составляют 18,2 тыс. тонн. Из сиропа и некондиционного сахара дополнительно планируется получить более 60 тыс. тонн товарного сахара.

В апреле на заводе начнут вырабатывать сахар из сырца. Заключено два контракта на поставку 21,7 тыс. тонн сахара-сырца, ещё планируется закупить дополнительно 17 тыс. тонн. Планируется, что первое судно с сырцом прибудет в порт Новороссийска на этой неделе.

Всего на территории Липецкой области действуют шесть сахарных заводов. По итогам 2021 года выработано около 795 тысяч тонн сахара. На 1 апреля 2022 года складские запасы сахара в области составляли 210 тысяч тонн. Жители региона потребляют около 55 кг сахара на человека в год. При этом количестве потребность региона в сахаре на год составляет 60 тыс. тонн.