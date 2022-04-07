Москва, 7 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Российский дистрибутор фильмов «Централ партнершип» ведёт переговоры с западными партнёрами об экспорте кинолент на новых условиях. Об этом 7 апреля пишут «Ведомости», ссылаясь на гендиректора компании Вадима Верещагина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По словам Верещагина, речь идёт об экспорте российских фильмов в Латинскую Америку и Китай за рубли и местную валюту стран-покупателей. «Любые платежи в евро и долларах идут через корсчета, и контрагенты проводят их, как правило, через какие-то американские или европейские банки. И с этим есть сложности из-за санкций. Во-вторых, возникли проблемы и на местах: руководство некоторых банков в странах, где работают наши партнеры, приняло решение о временной приостановке любых платежей в Россию», — объяснил гендиректор «Централ партнершип».

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (СРЗП) предложила выпустить в российский прокат китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты вместо западных картин. »… они совершенно достойны, чтобы их показывать», — объяснила она.