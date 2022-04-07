Москва, , 15:31 — REGNUM Видеозапись эвакуации из города Изюм Харьковской области на лечение в Россию нуждающихся в госпитализации больных с хроническими заболеваниями и тяжелыми патологиями из числа местных жителей обнародовало 7 апреля Минобороны РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Российские военнослужащие также эвакуируют жителей Изюма в Россию, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте», — говорится в описании к видео.

Также в российском оборонном ведомстве указали, что жители спальных районов города долгое время находились на территории, подконтрольной киевским боевикам, без медикаментов, средств к существованию, света, тепла и воды, а пищу приходилось готовить на костре во дворе многоквартирных домов.

Кроме того, отмечается, что после ухода украинских нацистов со своих позиций местные жители обратились к военным медикам Западного военного округа (ЗВО) с просьбой помочь мужчине с обострением сахарного диабета, у которого из-за отсутствия медикаментов развилась гангрена. Также к медикам обратился мужчина с признаками инсульта, у которого развились частичный паралич верхних конечностей и нарушение речи.

После этого, указанные пациенты были доставлены в расположение медицинского батальона ЗВО для оказания им первой медицинской помощи, а затем — в Россию для дальнейшего лечения в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Болгарии одобрило план по выделению вооруженным силам Украины 2 тыс. бронежилетов и 2 тыс. касок.