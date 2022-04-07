Москва, , 15:31 — REGNUM Избежать объявления Запалом дефолта России, по-видимому, не получится, так как Минфин РФ, судя по последней информации, настроен платить по суверенным евробондам рублями в Национальный расчетный депозитарий (НРД), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С точки зрения международного права, скорее всего, такая ситуация будет признана дефолтом. Более того, насколько можно судить, это понимание есть и у властей РФ, которые рассматривают сценарий дефолта в качестве базового.

Дефолт по долгам, прежде всего, означает, что заемщик либо вообще не сможет привлечь в перспективе новый долг, либо сделать это по повышенной ставке. Однако РФ и так в последние годы обходилась без внешнего финансирования.

Что касается расчетов в рамках дефолта, то, например, замороженных Западом средств ЦБ РФ (как сообщается, около $300 млрд) должно с лихвой хватить на погашение всех суверенных евробондов РФ, объем которых составляет примерно $40 млрд», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уже менее чем через месяц западные кредиторы могут объявить дефолт России по госдолгу, заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев.

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