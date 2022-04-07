Москва, 7 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Избежать объявления Запалом дефолта России, по-видимому, не получится, так как Минфин РФ, судя по последней информации, настроен платить по суверенным евробондам рублями в Национальный расчетный депозитарий (НРД), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«С точки зрения международного права, скорее всего, такая ситуация будет признана дефолтом. Более того, насколько можно судить, это понимание есть и у властей РФ, которые рассматривают сценарий дефолта в качестве базового.

Дефолт по долгам, прежде всего, означает, что заемщик либо вообще не сможет привлечь в перспективе новый долг, либо сделать это по повышенной ставке. Однако РФ и так в последние годы обходилась без внешнего финансирования.

Что касается расчетов в рамках дефолта, то, например, замороженных Западом средств ЦБ РФ (как сообщается, около $300 млрд) должно с лихвой хватить на погашение всех суверенных евробондов РФ, объем которых составляет примерно $40 млрд», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уже менее чем через месяц западные кредиторы могут объявить дефолт России по госдолгу, заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев.

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