Рязань, , 15:42 — REGNUM Личный приём граждан, прибывших из Мариуполя, провёл руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин, сообщили корреспонденту 7 апреля в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Sledcom.ru

На встречу пришли более 20 человек. Беженцев из Мариуполя интересовали вопросы получения гражданства РФ, медицинского и социального обеспечения, порядок восстановления документов и правовой статус лиц, получивших временное убежище, а также возможность обмена украинской валюты на российскую.

На приёме беженцев также консультировали уполномоченный по правам человека в Рязанской области, сотрудники правоохранительных органов, профильных министерств.