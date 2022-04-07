Таллин, 7 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Правительство Эстонии приняло принципиальное решение, что страна уже в 2022 году прекратит импорт российского газа. Об этом говорится в специальном пресс-сообщении канцелярии правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Для реализации этого решения планируется уже осенью организовать в морском порту Палдиски (западная Эстония), как сказано в пресс-cообщении, «возможность для приема сжиженного природного газа» и использовать 1 ТВт-ч государственного резерва газа, что соответствует примерно 20% годового потребления газа в Эстонии. Газ планируется хранить на латвийском газохранилище в Инчукалнсе.

«Нам нужно как можно скорее прекратить покупать газ у России, который использует деньги для военной операции на Украине», — заявила премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, уже следующей зимой Эстония станет полностью свободной от российского газа.

Она также сообщила, что упор при покупке газа будет делаться на СПГ.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас разъяснил содержание крупного газового проекта: «Сегодня в Эстонии сложилась уникальная ситуация в регионе, где уже этой осенью мы можем нарастить мощность плавучего терминала СПГ. Газопровод будет построен эстонскими компаниями Elering и Alexela, которые давно готовили проект».

Министр пояснил, что расположение плавучего терминала в Палдиски является временным решением для обеспечения газоснабжения.

Для реализации проекта члены правительства поддержали предложение министра экономики и инфраструктуры о приобретении доли государства в будущей компании, организующей аренду плавучего терминала СПГ через Elering AS.

В ближайшее время министерство экономики и коммуникаций должно внести в правительство проект поправок к Закону о природном газе, в котором речь идет об аварийных решениях по газоснабжению и утверждении тарифов на использование терминала сжиженного природного газа.