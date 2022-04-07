Рим, 7 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Вместо европейского эмбарго на российский газ можно установить потолок цен на его поставки. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги заявил 7 апреля в Риме на пресс-конференции со своим коллегой из Нидерландов Марко Рютте.

European Parliament Марио Драги

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По словам итальянского премьера, отказаться от газа из России сложно. Тем не менее, такова возможная перспектива в случае продолжения конфликта на Украине.

«В отсутствие блока альтернативой может быть установление потолка цены на газ, Европа может это сделать как крупнейший его покупатель», — сказал Драги.

Рютте согласился с Драги в том, что зависимость ЕС от российского газа следует снижать. По его словам, Нидерланды готовы изучить вопрос об ограничении цены на топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Драги заявил, что введение запрета на поставки газа из России пока не обсуждается.

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