Ярославль, 7 апреля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. 6 и 7 апреля в Ярославле прошли соревнования по самбо на кубок губернатора Ярославкой области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в спортивном комплексе «Атлант».

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Соревнования по самбо на Кубок губернатора Ярославской области

Состязания собрали более 200 сильнейших спортсменов из 20 регионов России в возрасте 14−16 лет. Победители станут участниками финального первенства России, который состоится в сентябре этого года в Севастополе.

Открытие соревнований

Большинство участников соревнований — ярославские спортсмены. Сборная команда области на протяжении многих лет стабильно входит в тройку сильнейших на всероссийском уровне. Первый вице-президент Ярославского регионального отделения «Всероссийской федерации самбо» Сергей Сапожников убежден, что высокие результаты ярославских самбистов — это не только заслуга тренеров, но и политики ПАО «Славнефть-ЯНОС», направленной на поддержку и популяризацию самбо как национального вида спорта.

«Трудно переоценить вклад завода в развитие нашего вида спорта. Но если говорить коротко, то это забота о детях и о подрастающем поколении ярославцев. При поддержке предприятия тренировочная база «Атланта» стала лучшей не только в городе, но и, пожалуй, одной из лучших в России. Наглядный пример тому — к нам на занятия ежедневно возят детей из Гаврилов-Яма, Ростова, Левашово. Это — наивысший пример признания усилий тренерского состава и заботы о развитии национального вида спорта не на словах, а на деле. Сегодня в «Атланте» самбо занимаются более 120 детей, а желающих быть причастными к «науке побеждать», как называют у нас самбо, становится с каждым годом все больше», — сказал Сергей Сапожников.

Гостей и участников соревнований приветствовал Генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов:

«Развитие и популяризация спорта в регионе — одно из главных направлений благотворительной программы нашего предприятия, реализуемой совместно с Правительством области. Ежегодно мы выделяем средства на развитие детского спорта, а также поддерживаем различные спортивные федерации. Мы развиваем не только самбо, но и кудо, гимнастику, бокс. Способствуем развитию здорового образа жизни в нашем регионе. На протяжении многих лет ПАО «Славнефть-ЯНОС» создает в спорткомплексе комфортные и благоприятные условия для занятий и повышения уровня достижений ярославских спортсменов. И сегодня мы с гордостью можем сказать, что в «Атланте» воспитываются выдающиеся самбисты, а сам спорткомплекс является одной из лучших площадок для проведения соревнований не только городского, областного, но и международного уровня. Самбо — это не только спорт, это образ жизни. Это система воспитания волевых качеств и характера, чести, силы и воли. И сегодня, я желаю участникам проявить их все», — сказал Генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

По итогам соревнований Кубок губернатора области остался в регионе. Победителями чемпионата 2022 в командном зачете вновь стали ярославские самбисты, второе место завоевали юноши из Московской области, а почетное третье место заняли ребята из Владимирской области. Борцы, занявшие первые и вторые места в личном зачете, представят свои регионы в финале первенства России по самбо в сентябре.