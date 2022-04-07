Москва, 7 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова обратилась к команде французского бренда Chanel. Она написала пост для компании в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 апреля.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

Бузова опубликовала фотографии с сумками бренда и добавила, что раньше «с огромным удовольствием носила» их, а также «была рада быть причастной» к компании. Однако артистка призналась, что ей «обидно», так как Chanel «не хочет видеть её своим клиентом и не разрешает носить их вещи» в России. Она также заявила, что больше не будет приобретать вещи бренда, так как он «нацистский».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бренд Chanel обязал покупателей в своих магазинах подписывать бумаги о том, что они не живут в России. В тексте компания также просит отказаться от ношения их продукции на территории РФ.