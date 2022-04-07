София, , 15:22 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило план по выделению вооруженным силам Украины 2 тыс. бронежилетов и 2 тыс. касок. Об этом 7 апреля пишет софийская газета «Дума».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, указанные партии амуниции будут выделены из запасов болгарской армии.

«Это позволит одновременно поддержать ВСУ и осуществить гуманитарную операцию, — отметила пресс-секретарь кабмина Болгарии Лена Бориславова. — Каски и бронежилеты не являются летальным орудием, поэтому никаких дополнительных разрешений на эту операции со стороны ЕС Софии не требуется».

В настоящее время болгарские власти обсуждают пути доставки соответствующих грузов. Предполагается, что каски и бронежилеты поступят в распоряжение ВСУ к 1 мая нынешнего года.