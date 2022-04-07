Москва, , 15:22 — REGNUM Ранее запущенный с космодрома Плесецк российский военный спутник в расчетное время успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны России.

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«Космический аппарат «Космос-2554», запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС… в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета», — указали в министерстве.

Также указывается, что бортовые системы спутника функционируют в нормальном режиме и с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2. 1б» с военным спутником.