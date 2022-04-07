Сеул, , 15:22 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к Национальному собранию (парламенту) с просьбой утвердить кандидатуру Хан Док Су на пост премьер-министра. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей парламента.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, соответствующий запрос был подан 7 апреля.

Напомним, что 3 апреля бывший премьер-министр Южной Кореи и торговый эксперт Хан Док Су был назначен первым премьер-министром нового правительства.

По закону слушания по утверждению должны быть завершены в течение 20 дней с момента подачи запроса, а это означает, что Национальное собрание должно дать ответ до 26 апреля. Отметим, что в отличие от других членов кабинета, президент не может назначать премьер-министра без одобрения парламента.

72-летний Хан Док Су занимал ряд высоких должностей в правительстве, включая должность министра финансов и премьер-министром при президенте Но Му Хёне, а также посла Южной Кореи в США.

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