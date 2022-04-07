Москва, , 15:21 — REGNUM Телеканал «Матч ТВ» прекратит показ матчей Кубка Англии по футболу из-за санкций со стороны Великобритании. Об этом 7 апреля сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

Перед телевизором Цитата из сериала «Наша Russia». ТНТ. с 2006 года

«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии. Предоставив сигнал для передачи «Матч ТВ», правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании», — написал Тащин.

Напомним, в начале марта «Матч ТВ» прекратил показ матчей чемпионатов Франции, Португалии и Шотландии по требованию правообладателей, которые приостановили контракты на трансляции.

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