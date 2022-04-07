Самара, 7 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Правительство Самарской области решило предоставить дополнительные налоговые льготы предприятиям, заключившим специальный инвестиционный контракт. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

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Данное решение было принято на внеочередном заседании областного правительства.

Сообщается, что в регионе сейчас действуют несколько специальных инвестиционных контрактов. При этом наиболее крупный из них заключен с АвтоВАЗом. В этих соглашениях прописаны обязательства правительства региона и обязательства инвесторов по взаимной поддержке.

Так, инвесторы направляют средства на создание новых производств и модернизацию оборудования. При этом правительство содействует им, предоставляя различные льготы.

Чиновники считают, что такой экономический механизм призван стимулировать развитие конкурентоспособных высокотехнологичных производств.

Так, в рамках данного соглашения, которое было заключено в 2019 году между правительством и АвтоВАЗом, предприятие взяло на себя обязательство в течение десяти лет инвестировать в производство порядка 70 млрд рублей, создать новые рабочие места, расширить локализацию комплектующих, деталей, материалов, а также внедрить новые технологии.

Законопроектом предусмотрены для инвесторов — участников специальных инвестиционных контрактов снижение областной ставки по налогу на прибыль до 10% и по налогу на имущество — до 1,1%.

«Сумма поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Самарской области будет не меньше суммы предоставляемых льгот, что также обеспечивает бюджетную эффективность данных налоговых льгот», — приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли региона Андрея Шамина.

Сообщается, что изменения коснутся инвестиционных контрактов, которые были заключены после 1 января 2021 года. При этом льготы по налогу на прибыль распространяются и на предприятия, которые подписали специальные инвестиционные контракты после 2019 года.

«Это существенная меры поддержки для предприятия. Ее можно рассматривать и как антикризисную меру, и как дополнительный стимул для новых инвестиций, в том числе в модернизацию производства, создание новых автомобилей. Как вы знаете, АвтоВАЗ заявил о планах по созданию новых модификаций автомобилей с минимумом импортных комплектующих, которые выйдут на российский рынок уже в самое ближайшее время», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова.

Чиновник также сообщил, что в ближайшее время в Самарской области будет объявлено о новом крупном инвесторе, с которым будет заключен специальный контракт.

«Принятие таких мер позволит инвестору привлечь заемное финансирование на более выгодных условиях, существенно улучшить экономику проекта, и будет способствовать росту инвестиций в экономику нашего региона», — подчеркнул он.