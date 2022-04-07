Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев призвал расширить окружное сотрудничество машиностроительной и нефтегазовой отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Владимир Якушев Minstroyrf.ru

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Якушев обсудил с заместителем правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым программу импортозамещения. По словам чиновника, ПАО «Газпром» сможет использовать больше отечественной продукции в газодобыче. Окружные предприятия уже имеют ряд перспективных наработок, однако необходимо снять бюрократические барьеры — от НИОКРа до промышленного образца, отметил полпред.

«Производство — это серьёзный процесс, его нельзя перестроить в одночасье. На первоначальном этапе решением может стать переход на новые логистические схемы. Но в перспективе необходимо стремиться к тому, чтобы всё, что может производиться в России, делалось на территории страны — из отечественного сырья и комплектующих. При этом продукция должна быть конкурентоспособной. Чем жёстче у нас вызовы, тем выше мы должны ставить перед собой планку», — заявил Владимир Якушев.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев также признал необходимость взаимодействия машиностроительной и нефтегазовой областей. Он отметил, что предприятия региона готовы предоставить «Газпрому» конкурентоспособные аналоги оборудования. «На Урале можно сделать всё, и мы это будем делать», — резюмировал Куйвашев.