Москва, , 15:20 — REGNUM Линия Киева направлена на затягивание переговоров с Россией и даже на их подрыв. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 7 апреля в видеокомментарии.

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Он подчеркнул, что киевский режим контролируют Вашингтон и его союзники. Они толкают украинского президента Владимира Зеленского на продолжение боевых действий.

«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Россия продолжит переговорный процесс с Украиной и будет продвигать свой проект соглашения. В нём изложены все изначальные, ключевые позиции и требования Москвы.

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