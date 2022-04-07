Москва, 7 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. США и МЭА запланировали выпустить на рынок 120 млн баррелей нефти, чтобы компенсировать нехватку сырья на рынке и сбить цены на нефть. Этот объем сырья может быть выпущен на рынок в течение полугода заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Publicdomainpictures.net Хранилище нефти

«Половина этого объема придется на запасы США, остальное — на резервы других стран-членов Международного энергетического агентства. В МЭА входят США, большая часть европейских стран, Австралия, Япония и другие.

Если сюда добавить еще 120 млн баррелей, которые выпустят США по собственной инициативе, то получится, что на ближайшие полгода на рынке окажется дополнительно 240 млн бочек нефти из стратегических резервов.

В совокупности это станет крупнейшим освобождением нефти из резервов за 47-летнюю историю МЭА. Этот фактор растущего предложения ощутимо давит на цены нефти на этой неделе.

7 апреля днем июньские нефтяные фьючерсы Brent уходят вниз, опустившись до отметки $100 за баррель. Следующая цель их снижения — ценовые минимумы марта на $95.

Но тут надо понимать, что многие покупатели на Западе продолжают держаться подальше от российской нефти, и многие аналитики говорят, что сокращение какой-то части российских поставок с рынка — вопрос времени.

Экспорт российской нефти сократился на прошлой неделе составил около 3,63 млн барр./сутки, что на 26,4% меньше, чем было на предыдущей неделе.

При этом нефтетрейдер Trafigura продаёт российскую нефть марки Urals с поставкой 20−24 апреля с рекордной скидкой в $34,8/барр. по отношению к Dated Brent, сообщило агентство Platts.

То есть фактически российская нефть по будущим поставкам стоит сейчас около $70 за баррель», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генесекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны собираются поддержать предложение США для стран МЭА об высвобождении нового объема нефтяных запасов из их стратегических резервов.

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