Вашингтон, 7 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты хотят использовать Североатлантический альянс исключительно в собственных целях. Эти стратегические намерения стали очевидны после последних заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции, в которой учитывается как кризис на Украине, так и «раскручивается возросшая китайская угроза». Об этом пишет Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Выдвинув Индо-Тихоокеанскую стратегию, США начали ощущать свою несостоятельность, особенно то, что силы их союзников в Западно-Тихоокеанском регионе недостаточно для поддержки их амбиций. Им нужно больше рабочих рук или, другими словами, людей с топором. По этой причине США надеются втянуть весь НАТО в свою Индо-Тихоокеанскую схему», — полагает автор статьи.

Отмечается, что Вашингтон пытается сделать любого своего соперника общим противником организации, однако такая стратегия уже не всегда срабатывает. Как заявил военный эксперт из Пекина Вэй Дунсюй, «НАТО глубоко разделено».

«Создание врагов извне создаст лишь мимолетную иллюзию единства и вряд ли устранит разногласия между её членами», — подчеркнул эксперт.

Нынешний украинский кризис, по словам автора публикации, можно считать ярким примером нечистоплотного поведения США и Североатлантического альянса, так как истоки его лежат в действиях НАТО. А именно — невыполнении обещания не расширять НАТО на восток. По факту, с 1999 года альянс расширялся пять раз.

«Это расширение рассматривается как одна из причин продолжающихся конфликтов между Россией и Украиной», — указывает Global Times.

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Как сообщало ИА REGNUM, два высокопоставленных чиновника ранее заявили в беседе с газетой The New York Times, что среди стран НАТО есть разногласия по вопросу дальнейшей политики в отношении России на фоне конфликта на Украине. В частности, страны Прибалтики посчитали необходимым полностью разорвать отношения с Москвой и «поставить Россию на колени». Такого же мнения придерживаются Польша и Великобритания.

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В то же время такие страны альянса, как Франция, Германия и Турция, выступили за продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным.