Минск, 7 апреля 2022, 15:18 — REGNUM Белорусские спецслужбы провели на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Об этом 7 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совбеза республики.
Белорусский лидер поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никаких переговоров по Украине не может быть без участия Минска.
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