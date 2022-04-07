Минск, , 15:18 — REGNUM Белорусские спецслужбы провели на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Об этом 7 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совбеза республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никаких переговоров по Украине не может быть без участия Минска.

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