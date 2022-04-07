Липецк,
7 апреля 2022, 15:15 — REGNUM В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Алексей Болотин. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба областной администрации.
Алексей Болотин погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины
Пресс-служба администрации Липецкой области
«Сегодня в Липецкой области простились с Алексеем Болотиным. Старший сержант погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины. Алексей исполнял воинский долг, выбрав службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи», — говорится в сообщении.
Администрация региона выразила соболезнования родным и близким погибшего.