Липецк, 7 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Алексей Болотин. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации Липецкой области Алексей Болотин погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины

«Сегодня в Липецкой области простились с Алексеем Болотиным. Старший сержант погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины. Алексей исполнял воинский долг, выбрав службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи», — говорится в сообщении.

Администрация региона выразила соболезнования родным и близким погибшего.