7 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

«Пастухи» загримированной под «перемогу» «зрады» откровенно превысили полномочия. Переговоры начинались и велись, если называть вещи своими именами, для отвода глаз. Внешнее давление на российскую власть компенсировалось формальной готовностью чего-то там обсуждать с теми, кого глава ДНР Денис Пушилин еще неделю назад назвал «неспособными договариваться в принципе». Однако «филькина грамота» под названием «мирный договор» была парафирована с украинской стороной в самовольном порядке.

Владимир Павленко, , 16:27 — REGNUM Несколько дней назад некие представители неких «новых Спящих», которых нам на выборах подсунули в виде некоей «альтернативы» скомпрометированному вакцинобесием «большинству», подвергли нападкам коммунистов за их требование довести до конца военную операцию на Украине. И выполнить цели и задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, — демилитаризацию и денацификацию этого бандерложского логова. Показательная статистика: за решительный разгром украинского нацизма выступают те же 80% российского народа, что и против принудительной вакцинации по лекалам врагов России из глобальных структур, в первую очередь ВОЗ. Оставшиеся 20% сторонников «слива», надо полагать, — как раз те самые «старые» и «новые» Спящие, для которых здесь и сейчас — стабильность чиновного положения, доходов и собственности в недружественных странах важнее исторической перспективы, которую Россия утратит, если не добьет гадину в ее львовско-киевских пенатах.

Мальчиш-плохиш Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня, когда Спящие сверху изо всех своих компрадорских сил пытаются остановить украинскую кампанию, страна становится перед запредельным по своим последствиям выбором. Завершение военных действий, которое вражеское антипрезидентское лобби выставит за «победу», на самом деле народом и армией будет воспринято национальным предательством и государственной изменой. Затормозить рвущуюся в бой армию и ее единение с народом, какого не было с самого 1945 года, — можно ли представить себе худшее преступление перед тысячелетней российской историей, настоящим и будущим страны, которого сановные Спящие хотят ее лишить в угоду своей низкопробной корысти?!

При этом возникает и еще одна пикантная коллизия. «Пастухи» загримированной под «перемогу» «зрады» откровенно превысили полномочия. Переговоры начинались и велись, если называть вещи своими именами, для отвода глаз. Внешнее давление на российскую власть компенсировалось формальной готовностью чего-то там обсуждать с теми, кого глава ДНР Денис Пушилин еще неделю назад назвал «неспособными договариваться в принципе». Именно поэтому говорить с представителями клоуна из «95-го квартала» отправили такого же клоуна из квартала московского. Но всё затем стало происходить по известному произведению А. С. Пушкина:

Едет с грамотой гонец,И приехал наконец.А ткачиха с поварихой,С сватьей бабой Бабарихой,Обобрать его велят;Допьяна гонца поятИ в суму его пустуюСуют грамоту другую.

Владимир Зеленский на позициях ВСУ в Донбассе President.gov.ua

Не уверены, что «гонца» подпоили, но подговорили точно. Шут принялся играть короля, воспользовавшись прикрытием некоего «семейного» кагала, который с самого 25 февраля, тусуясь в ЕБН-центре, возомнил себя пупом в подворотне. Результат, если верить весьма добросовестным, квалифицированным, информированным и высокопоставленным источникам, которые мы раскрывать, как известно, не обязаны, — вопреки президентскому мандату: «филькина грамота» под названием «мирный договор», о котором московский клоун проболтался в Стамбуле, была ПАРАФИРОВАНА с украинской стороной в самовольном порядке. Разрешения парафировать не было, а на деле это состоялось. Более того, такого разрешения и быть не могло, ибо статус того, что происходит на Украине, — не война, а специальная военная операция, и в состоянии войны Москва и Киев не находились ни в феврале, ни в марте. И не находятся сейчас. Надо ли говорить, что возникает цугцванг. Попав «как кур в ощип», оказавшись под жесткой критикой героя кампании Рамзана Кадырова, представившего коллективное мнение воюющей армии Спящим, относящимся к армии с нескрываемым снобизмом, неведомо, что такое проливать кровь за Родину — крышевальщики стамбульских жриц легкого поведения засуетились. Их аргументы, продекларированные через рупор известного «пургомета», нехитрые, но переполненные откровенным лукавством, которое граничит с подлостью. Кроме того, эти «аргументы» биты, ибо выложены краплеными картами. По пунктам. Гипотетическая Украина в ЕС — всё равно, что в НАТО, разницы никакой, и ничто не мешает ЕС быстренько сорганизовать против России на Украине новый «миротворческий» KFOR, как в Косово. Чернила на «договоре» не успеют высохнуть. Как сообщает один журналист из Мариуполя, в котле на «Азовстали» застряла и подает отчаянные сигналы бедствия, пытаясь выйти на связь с российскими военными, группа иностранных советников, включая условно «нейтральных» шведов. Это к вопросу об обещанном «нейтральном» и «внеблоковом» статусе нацистского Киева, если он будет провозглашен без стопроцентной денацификации сверху донизу. У денацификации — это важно — имеется и геополитический аспект. Украина, даже по Бжезинскому, в отличие от России — не субъект, а объект. Следовательно, она будет либо российским плацдармом против Запада, либо западным, евронатовским против России. Третьего не дано. Но Спящим не нужна геополитика, им, по Крылову, нужны «желуди», от которых они «жиреют». По внутреннему же содержанию украинская «антироссийскость» выкорчевывается только популярным в ДНР и ЛНР лозунгом «Слава Украине в составе России!»; может быть, и не в составе, но под неусыпным контролем, в системе которого у Москвы «пакет акций» больше блокирующего в сумме у всех остальных. Это — к вопросу о внешних «гарантиях». Союзное государство России и Белоруссии ждет денацифицированную и демилитаризованную Украину, чтобы впредь ни у кого не было поползновений прервать запущенный спецоперацией процесс восстановления всенародного единства разрушенной «перестройкой» Великой Страны. И еще одно: благодаря гражданскому подвигу Марии Шукшиной мы теперь все увидели и прочувствовали «в ощущениях» ту «объективную реальность», точнее, мерзость, которую являют собой некоторые клики местных мелких аферистов. Тотальная зачистка из власти тех, кто считает фюрера «95-го квартала» не только «своим президентом», но и субъектом каких-либо переговоров — настоятельное веление времени.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022 Tccb.gov.tr

Вот как характеризует ситуацию, сложившуюся в верхах, известный блогер, широко освещающий ход военной операции.

«Переломный момент. После стамбульских переговоров Кремль разделился на две фракции — условную «партию компромисса» («измены» — В. П.), предлагающую остановить военную операцию на полпути и пойти на сделку с Западом, и «партию войны до победного конца»…

Костяк «партии компромисса» составляют либералы-западники, олигархат и политадминистраторы, «партию победы» же представляют преимущественно силовики, Совбез и консерваторы. Не покидает ощущение, что именно такого раскола внутри Кремля по традиционной оси и добивались искусные в политических интригах англосаксы, устроившие эти тлетворные переговоры, результатом которых стали деморализация армии и подрыв монолита элит в ходе военной спецоперации.

После провальных для России переговоров в Стамбуле обе кремлевские партии принялись перетягивать на свою сторону президента, и не только аргументами, но и действиями. На фоне полярных точек зрения партии приобрели субъектность и стали действовать автономно друг от друга, реализуя собственные сценарии, что провоцирует повышение политической турбулентности и разрушение консенсуса во власти».

Что из этого вытекает? Игра в незаконное «парафирование» несуществующего «договора» с нацистской Украиной — прямой вызов Верховному главнокомандующему. По сути, Владимира Путина пытаются поставить перед фактом. В безвыходное положение выбора между подписанием антиконституционного документа и отказом от него, за которым последует новый виток санкций, сопровождаемый спекуляциями извне и внутри страны, ретранслятором которых выступят недозакрытые либеральные СМИ, окормляемые ельцинской «семьей» и ее «оруженосцами» вроде Абрамовича. Думаете, чего они добиваются? Потаенная мечта этих больших и малых компрадоров — денежных «хорьков» и их внутривластной обслуги — убрать президента с занимаемого им поста, чтобы не мешал им продавать Родину оптом и в розницу. Об этих планах в Польше проболтался Байден — кумир этой публики по факту принадлежности к глобалистской Демпартии. «Слил» он и проект ввода на украинскую территорию сил США и НАТО. Но там, где эти планы верстаются, как огня боятся ядерной эскалации украинского конфликта, поэтому устранение российского президента им нужно в качестве гарантии, что такой эскалации не будет. Продажным мерзавцам от бизнеса и грязной политики, безусловно, обещан вывод из-под санкций. Случайно ли в «патриотизм» ударился Дмитрий Медведев — ярый поборник повальной вакцинации в интересах ВОЗ, который только в последние дни получил сразу два эпизода проблем с птенцами своего детища — сколковской школы Спящих в лице Дворковича и Вексельберга.

Виктор Вексельберг Kremlin.ru Аркадий Дворкович Kremlin.ru

Ну, а Компартии, выступающей наиболее последовательным сторонником президента в уничтожении возродившейся гидры нацизма, следует четко и недвусмысленно предупредить «проснувшуюся» банду изменников. Если они устроят в стране «новый Февраль», ответом неминуемо будет возрождение знаменитого пролетарского лозунга «Никакой поддержки Временному правительству!». Со всеми вытекающими из этого для них всемирно-историческими последствиями. Не хотите крайностей — уйдите вон и не мешайте армии и народу вершить правый суд над фашистскими подонками, утверждая историческую справедливость и защищая собственную судьбу и право на жизнь. Прочь с дороги, Спящие! На обочину и в кювет, где и находится ваше «законное» место! И радуйтесь, что пока еще там.