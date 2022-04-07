Казань, , 16:19 — REGNUM На территории Татарии с 25 апреля по 15 мая будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Щит в лесу напоминающий о соблюдении пожарной безопасности Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать бытовые отходы, мусор и сухую траву. При угрозе лесных пожаров нельзя готовить еду в мангалах и жаровнях и других приспособлениях на территории населенных пунктов, садоводческих товариществ или детских лагерях. Ограничение не распространяется на объекты общественного питания.

Также под запретом использование пиротехнических изделий 1−3 классов.

На соблюдение требований пожарной безопасности с 30 апреля по 11 мая проведут патрулирование лесов и мест массового отдыха граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году пожароопасный сезон в Татарии продолжался с 15 апреля до 25 октября.

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