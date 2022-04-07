Ереван, 7 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Россия и Европейский союз готовы помочь в работах по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом 7 апреля сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседании правительства.

Gov.am Никол Пашинян

«Готовность оказать содействие работам по делимитации и демаркации границы выразила РФ, ЕС тоже готов содействовать, и по этому направлению нужно двигаться вперед», — сказал он.

Также Пашинян уточнил, что в этом вопросе позиция Еревана заключается в том, что между Арменией и Азербайджаном существовала де-юре граница, которая была установлена во времена СССР.

«Работы по делимитации границы надо начать этой констатацией и попытаться достичь решения, параллельно принимая меры по обеспечению безопасности и стабильности», — отметил армянский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Армения и Азербайджан уже в ближайший месяц создадут комиссию по вопросам делимитации границ между двумя государствами.

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