Ташкент, 7 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) Узбекистана в первом квартале 2022 года на 19% увеличил объём валютных интервенций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ЦБ Узбекистана.

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«За три месяца их объём составил 2,4 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение объема интервенций послужило смягчению резких колебаний курса национальной валюты, наблюдавшиеся в марте из-за внешних рисков.