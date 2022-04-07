Москва, , 15:09 — REGNUM Действительно, обратный для Европы эффект от санкций против России — это парадоксальный факт, но не стоит питать иллюзий, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Подобной встряски европейской экономики не было несколько десятилетий. Западные страны ощутили все негативные последствия глобализации, о преимуществах которой говорили много лет, но забывая о ее недостатках:

— усиление зависимости от негативного внешнего воздействия;

— углубление мировых диспропорций между странами в результате специализации;

— деиндустриализация экономики, связанная со снижением занятости в обрабатывающих отраслях и быстрым ростом удельного веса сферы услуг;

— доминирование международных обязательств и норм над национальными интересами и так далее.

Санкции действуют, бизнес и правительство РФ минимизируют их воздействие, пока достаточно успешно.

Этому способствует и предыдущий опыт санкционного давления, и меры, направленные на создание производств замкнутого цикла», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции, целью введения которых была экономическая изоляция России, неожиданно изолировали тех, кто эти санкции вводил, заявил немецкий экономист Андреас Бек.

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