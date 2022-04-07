Москва, 7 апреля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Действительно, обратный для Европы эффект от санкций против России — это парадоксальный факт, но не стоит питать иллюзий, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Подобной встряски европейской экономики не было несколько десятилетий. Западные страны ощутили все негативные последствия глобализации, о преимуществах которой говорили много лет, но забывая о ее недостатках:

— усиление зависимости от негативного внешнего воздействия;

— углубление мировых диспропорций между странами в результате специализации;

— деиндустриализация экономики, связанная со снижением занятости в обрабатывающих отраслях и быстрым ростом удельного веса сферы услуг;

— доминирование международных обязательств и норм над национальными интересами и так далее.

Санкции действуют, бизнес и правительство РФ минимизируют их воздействие, пока достаточно успешно.

Этому способствует и предыдущий опыт санкционного давления, и меры, направленные на создание производств замкнутого цикла», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции, целью введения которых была экономическая изоляция России, неожиданно изолировали тех, кто эти санкции вводил, заявил немецкий экономист Андреас Бек.

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