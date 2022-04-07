Москва, , 15:06 — REGNUM Одним из последствий массовой высылки российских дипломатов из западных стран станет прекращение ситуации, при которой западных дипломатов в России больше, чем российских на Западе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 апреля.

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, с момента начала спецоперации России на Украине западные страны приняли решение о высылке почти четырехсот российских дипломатов — больше, чем за предыдущие 17 лет.

«В том факте, что большое число наших дипломатов вынуждены покидать страны Европы и США, вижу гораздо больше положительных моментов, чем отрицательных.

Возможностей нормальной работы наши сотрудники там в любом случае давно не имеют; здесь они будут нужнее. Давно пора усилить другие, более важные для нас сегодня направления внешнеполитической работы: азиатское, африканское, латиноамериканское. Надо нарастить состав наших посольств в Белоруссии, Казахстане, Средней Азии, Закавказье, представительства при СНГ, секретариата ОДКБ, Постоянного комитета Союзного государства, а также соответствующих подразделений центрального аппарата МИД.

Полезно усилить дипломатами, имеющими опыт практической работы, научно-экспертные структуры, занимающиеся Европой и США, мировыми проблемами. Нелишними возвращающиеся сотрудники посольств будут в аппаратах Государственной думы и Совета Федерации…