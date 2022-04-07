Париж, 7 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В резолюции, принятой подавляющим большинством голосов, Европарламент призывает ввести «полное и немедленное» эмбарго на импорт «нефти, угля, ядерного топлива и газа» из России, сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

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В этой резолюции депутаты Европарламента также призывают «активизировать поставки оружия на Украину».

Министры иностранных дел европейских стран должны обсудить новые санкции в понедельник, 11 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Европы осуждает"повсеместное» выдворение беженцев на европейских границах.

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