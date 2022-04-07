В Башкирии после неисполнения решения суда предпринимателем возбудили дело
Уфа, 7 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении предпринимателя по факту неисполнение решения суда в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что сотрудники прокуратуры г. Нефтекамска провели проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве.
Ранее прокуратура через суд добилась запрета эксплуатации здания, в котором был расположен детский игровой центр «Парк развлечений», до полного устранения выявленных нарушений пожарной безопасности.
По данному факту было возбуждено исполнительное производство, в связи с чем здание центра было опечатано.
По версии прокуратуры, руководитель фирмы знала о наличии запрета, но с сентября 2021 года по февраль 2022 года продолжала незаконно осуществлять предпринимательскую деятельность, тем самым поставила под угрозу жизнь и здоровье посетителей, включая детей.
Следователи считают, что в указанный период подозреваемая получила доход в размере более 1,1 млн рублей, которые потратила на личные нужды.
Сотрудники прокуратуры направили материалы проверки в орган дознания Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.
В результате в отношении руководителя центра было возбуждено уголовное дело по признакам злостного неисполнения, вступившего в законную силу решения суда.