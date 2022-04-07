Москва, 7 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Указ о присвоении за массовый героизм и отвагу 121-му бомбардировочному авиаполку Вооруженных сил РФ почетного наименования «гвардейский» подписал президент России Владимир Путин. Названный документ 7 апреля обнародован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в опубликованном указе.

Также отмечается, что этот документ вступает в силу с момента его подписания.

Отметим, 121-й тяжелый Краснознаменный Севастопольский бомбардировочный авиационный полк был сформирован в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время в состав полка входят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, которые применялись для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии.