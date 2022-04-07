Стокгольм, , 15:03 — REGNUM Чтобы решить назревшую в Швеции проблему с получением новых паспортов «Шведские демократы» хотят, чтобы паспортные столы работали круглые сутки и семь дней в неделю. Об этом 7 апреля в эфире радиостанции SR заявил лидер партии Йимми Окессон.

Шведский паспорт Der under Smurf

«Мы не должны сталкиваться с ситуацией, когда люди не могут поехать в отпуск или идентифицировать себя как граждан Швеции», — написал ранее политик на странице в соцсети.

Напомним, что Полиция Швеции считает проблему получения паспортов настолько острой, что даже сняла часть персонала с расследования незначительных преступлений, чтобы отправить дополнительные руки в паспортные столы.

«Умеренные» в свою очередь предлагают рассмотреть, какому органу можно вверить обязанность выдавать паспорта, если полицейские с этим явно не справляются.