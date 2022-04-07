Москва, , 14:54 — REGNUM Правительство надеется стабилизировать ситуацию со снабжением граждан России лекарствами. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан мы всё-таки сохранили в полном объёме… Дальше у нас включается государственное регулирование, если за месяц цены растут более чем на 30%», — заявил Мишустин.

«Мы также поддерживаем отечественные лекарства, те самые льготные кредиты для системообразующих предприятий, куда входят предприятия фармацевтики. Ввоз и продажу иностранных лекарств при наличии этикетки и содержании информации о препарате — всё упростили. Упростили также порядок регистрации, обращения лекарственных средств, лицензирования. И также даём опережающее авансирование, в том числе на закупку медицинской продукции, которая включена в систему тарифа по ОМС», — указал он.

По его словам, пока ограничений на поставки лекарственных препаратов в РФ пока не вводились.

«Я надеюсь, что мы стабилизируем эту ситуацию», — подчеркнул премьер-министр.