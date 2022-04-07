Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет повар детского сада, обвиняемая в отравлении 139 детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Детский сад (сс) Katrina_S

Как следует из материалов уголовного дела, женщина 10 августа 2021 года приготовила суп, игнорируя санитарно-эпидемиологические правила. Дети почувствовали себя плохо и на следующий день не пришли в детский сад. В блюде обнаружили бактерии сальмонеллы.

Уголовное дело рассмотрит Батайский городской суд.

ИА REGNUM сообщало, что из-за вспышки сальмонеллёза в августе 2021 года на карантин закрыли детский сад №27 в Батайске. Деятельность дошкольного учреждения была приостановлена на 15 дней. О массовом отравлении стало известно 11 августа, когда 15 воспитанников из четырёх групп не пришли в связи с рвотой, диареей и высокой температурой. Затем ухудшилось самочувствие у остальных детей. Некоторым воспитанникам врачи поставили диагноз сальмонеллез.

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