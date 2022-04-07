Нур-Султан, , 14:52 — REGNUM Межведомственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса Казахстана решила открыть с 11 апреля наземную границу с Киргизией и возобновить работу всех пограничных пунктов на этих участках, передают киргизские СМИ.

Казахстан Wassily, Zscout370

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Также киргизстанцам разрешили пересекать российско-казахскую и узбекско-казахскую наземные границы.

Помимо этого, казахские власти сняли все ранее действовавшие коронавирусные ограничения на пересечение воздушной границы Казахстана пассажирскими авиалайнерами из Киргизии и других стран.

Такое решение объясняют стабилизацией эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Тем не менее, для прибывающих в Казахстан граждан остаётся в силе требование об обязательном предъявлении справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или же о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.