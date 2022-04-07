Курган, 7 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 7 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 13 человек, выписались по выздоровлению 283. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

Всего за сутки выявлено 103 заражённых коронавирусом курганцев, на два человека больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 7 апреля выявлено 102 082 случая заражения коронавирусом, выздоровели 99 450 человек, скончались 1378 пациентов (на четыре человек больше, чем днём ранее).