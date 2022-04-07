Нижний Новгород, , 14:50 — REGNUM Американская корпорация «Intel», один из крупнейших производителей компьютерных процессоров, чипов и программного обеспечения, оправит 924 сотрудника филиала в Нижнем Новгороде в простой на три месяца. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.

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В ведомстве отмечают, что все работники нижегородского офиса «Intel» прекратят работать с 11 апреля, а возобновят свою трудовую деятельность с 11 июля.

Поскольку вынужденный простой в компании случился по вине работодателя, то всем сотрудникам «Intel» в столице Приволжья будут выплачивать зарплату в полном объёме.

Также представительство американской корпорации пообещало выплатить своим работникам все бенефиты.