Сеул, , 14:50 — REGNUM С 9 по 12 апреля заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун посетит Францию, где примет участие в заседании Международного бюро выставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе визита южнокорейский дипломат встретится с генеральным секретарем Международного бюро выставок и представителями других стран.

Известно, что цель поездки — заручиться поддержкой в конкурсе на проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

Отметим, что основными конкурентами южнокорейского Пусана являются Рим (Италия), Одесса (Украина), Москва и Эр-Рияд (САудовская Аравия).