Сеул, 7 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. С 9 по 12 апреля заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун посетит Францию, где примет участие в заседании Международного бюро выставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В ходе визита южнокорейский дипломат встретится с генеральным секретарем Международного бюро выставок и представителями других стран.

Известно, что цель поездки — заручиться поддержкой в конкурсе на проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

Отметим, что основными конкурентами южнокорейского Пусана являются Рим (Италия), Одесса (Украина), Москва и Эр-Рияд (САудовская Аравия).