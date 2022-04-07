Москва, , 14:47 — REGNUM Положение о проведении военных учений в проекте договора с Россией изменено Киевом, в нем не упоминается необходимость получить согласие РФ на таковые. Об этом 7 апреля заявил в своем видеокомментарии российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

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Как указал глава МИД РФ, в Стамбульском документе, который был передан Киевом в конце марта, прямо говорится о том, что в контексте нейтрального, внеблокового безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию.

«Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено, теперь речь идет о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны проходить при участии белорусской стороны.